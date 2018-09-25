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Президент Венесуэлы поблагодарил Трампа за новые санкции

При этом Николас Мадуро жестко отреагировал на рестрикции в отношении своей супруги Силии Флорес

ТАСС, 25 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за введение новых санкций против Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения.

"Я окружен санкциями, спасибо, Дональд Трамп, это как [получить] медаль", - сказал Мадуро. Глава Венесуэлы также жестко отреагировал на введение санкций в отношении своей супруги Силии Флорес.

"Никогда такого не видел. Нападайте на меня, но не вмешивайте в это Силию, не вмешивайте семью, не будьте трусами, - заявил венесуэльский лидер. - Ее единственное преступление - являться моей женой. Поскольку они не могут справиться с Мадуро, они нападают на Силию, но они и с ней тоже не справятся, потому что она сильная женщина".

Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против супруги главы государства Николаса Мадуро Силии Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, министра связи и информации Хорхе Родригеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаТрамп, Дональд
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