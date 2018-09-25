Сенатор Рэнд Пол представит поправку о снятии санкций с российских законодателей

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Рэнд Пол намерен представить на рассмотрение Конгресса законопроект, предполагающий взаимную отмену санкций против российских и американских законодателей. Текст поправки опубликовала во вторник газета The Daily Beast.
Как отмечает издание, согласно поправке, существующие санкции Вашингтона в отношении членов Федерального собрания РФ будут сняты, если Москва согласится на отмену санкций в отношении членов Конгресса США.
Как ожидается, в среду она будет внесена в Комитет Сената США по иностранным делам.
США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также отдельные граждане РФ. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.