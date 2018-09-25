СМИ: Трамп два года добивается встречи с Роухани

ООН, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп на протяжении двух лет добивается проведения встречи со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщило во вторник агентство Fars со ссылкой на главу департамента по связям с общественностью канцелярии президента Исламской Республики Иран (ИРИ) Парвиза Эсмаили.
Он процитировал выдержки из интервью Роухани телеканалу CNN, записанного в понедельник. "Откровенность и серьезность - вот что требуется вместо слов. Он [Трамп] добивается встречи два года. Эту встречу следует проводить в том случае, если она пойдет на пользу обеим народам и странам", - заявил президент ИРИ.
На своей странице в Twitter Эсмаили пояснил, что Роухани таким образом прокомментировал твит Трампа, в котором тот назвал его "очаровательным человеком".
Ранее во вторник официальный представитель делегации Ирана на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Алиреза Мирюсефи сообщил, что Тегеран не отправлял запрос американской стороне о встрече с президентом США Дональдом Трампом. "Иран не отправлял запрос о встрече", - сказал Мирюсефи в интервью Reuters.
Перед этим Трамп написал на своей странице в Twitter, что не планирует в ближайшее время встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани, но не исключает возможности проведения такой встречи в будущем.
Представители американской администрации неоднократно заявляли, что Вашингтон готов пойти на переговоры с Тегераном с целью заключения нового соглашения взаимен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке. Договор, по мнению США, должен охватывать не только ядерную, но и ракетную программу Ирана, а также вопросы, касающиеся безопасности на Ближнем Востоке.