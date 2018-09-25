Лейбористы допускают повторение референдума по Brexit, если не добьются досрочных выборов

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании официально допускает возможность проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС, однако лишь в случае, если партия не добьется проведения досрочных выборов в британский парламент. Предложение по партийной политике, содержащее этот пункт, было во вторник одобрено делегатами партии на транслируемом в прямом эфире ежегодном съезде лейбористов.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. Партия официально не исключает ни одного из вариантов действий, необходимых для защиты национальных интересов страны в ходе "развода" с ЕС. Однако именно внеочередные выборы, победа на которых позволит лейбористам начать официальные переговоры с Евросоюзом от лица Соединенного Королевства, являются предпочтительным сценарием для находящейся в оппозиции партии, чей рейтинг сейчас находится примерно на том же уровне, что и у правящих консерваторов.

В случае если тори удастся избежать правительственного кризиса и досрочных выборов, оппозиция будет выступать за референдум, на котором жители страны смогут поддержать или отвергнуть сделку с ЕС, которой добьется правительство. При этом руководство партии допускает, что "остаться в ЕС" будет одним из вариантов ответа на вопрос, который будет поставлен на таком референдуме.