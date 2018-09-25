Лейбористы допускают повторение референдума по Brexit, если не добьются досрочных выборов

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании официально допускает возможность проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС, однако лишь в случае, если партия не добьется проведения досрочных выборов в британский парламент. Предложение по партийной политике, содержащее этот пункт, было во вторник одобрено делегатами партии на транслируемом в прямом эфире ежегодном съезде лейбористов.
Решение было принято подавляющим большинством голосов. Партия официально не исключает ни одного из вариантов действий, необходимых для защиты национальных интересов страны в ходе "развода" с ЕС. Однако именно внеочередные выборы, победа на которых позволит лейбористам начать официальные переговоры с Евросоюзом от лица Соединенного Королевства, являются предпочтительным сценарием для находящейся в оппозиции партии, чей рейтинг сейчас находится примерно на том же уровне, что и у правящих консерваторов.
В случае если тори удастся избежать правительственного кризиса и досрочных выборов, оппозиция будет выступать за референдум, на котором жители страны смогут поддержать или отвергнуть сделку с ЕС, которой добьется правительство. При этом руководство партии допускает, что "остаться в ЕС" будет одним из вариантов ответа на вопрос, который будет поставлен на таком референдуме.
Лейбористы первоначально выступали против Brexit, однако теперь поддерживают его мягкий вариант. Такой сценарий Brexit должен соответствовать ряду озвученных партией условий: обеспечивать крепкое сотрудничество с ЕС в будущем, давать Великобритании те же преимущества, которые она имеет сегодня как участник единого рынка, полностью соответствовать интересам национальной безопасности и т. д. В партии не верят, что сделка действующего правительства с Брюсселем будет отвечать данным условиям, и поэтому намерены голосовать против нее в парламенте, что создаст опасную ситуацию для премьер-министра Терезы Мэй и может привести к ее отставке.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленного правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.