Трамп рассчитывает нормализовать отношения с КНДР к 2019 году

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что проблемы в отношениях США с рядом государств, включая КНДР, будут к следующему году урегулированы. С таким заявлением он выступил на торжественном обеде глав делегаций стран - участниц 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Американский лидер отметил "огромный прогресс" в нормализации отношений с КНДР и напомнил, что в прошлом году его высказывания в отношении северокорейского руководства на общеполитической дискуссии Генассамблеи носили иной характер. Тогда он назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который проводит самоубийственную политику, и заявил, что США в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.
Во вторник на обеде в штаб-квартире ООН Трамп высказал мнение, что усилия по нормализации отношений с КНДР приведут "великолепному результату". "Я надеюсь, что в конечном итоге некоторые из других стран, с которыми у нас есть конфликты и даже конфликты мирового масштаба, торговые конфликты, другие типы конфликтов, многие из этих проблем будут урегулированы, я думаю, к следующему году", - отметил он во время своего тоста.
В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии ГА ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие представители более 190 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.