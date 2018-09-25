Франция призывает Израиль встать на конструктивный путь в отношениях с Палестиной

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Франция призывает Израиль прекратить неконструктивные действия в отношении Палестины и вернуться к процессу мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом заявил во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН французский президент Эмманюэль Макрон.
"Израиль знает, что Франция испытывает к нему чувство непоколебимой дружбы, и во имя этой самой дружбы я призываю [Израиль] быстро положить конец политике совершения действий, которые угрожают самой возможности достижения мирного соглашения. Следовать далее по этому пути было бы ошибкой", - сказал Макрон.
Французский президент также подчеркнул, что Париж призывает к урегулированию палестино-израильского конфликта на основе многостороннего подхода, который бы учитывал в равной степени интересы всех сторон и привел бы к созданию двух независимых государств для каждой из наций.
"Что позволит урегулировать кризис в отношениях между Израилем и Палестиной? Точно не односторонние инициативы, игнорирование легитимных прав палестинцев на долгосрочный мир, недооценка легитимного права израильтян на безопасность. Нет другой внятной альтернативы решению с двумя государствами, живущими бок о бок в мире, безопасности со столицей в Иерусалиме", - указал он.
Ранее Франция неоднократно высказывала обеспокоенность поселенческой деятельностью Израиля и официально осуждала строительство новых еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Эти действия израильских властей считаются одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта.
23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.