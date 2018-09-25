Макрон считает, что мир в Сирии должен быть установлен под эгидой ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Конфликт в Сирии должен быть окончательно урегулирован при международном посредничестве под эгидой ООН. Об этом заявил во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН французский президент Эмманюэль Макрон.
"Сирийский народ заплатил трагическую цену, но не будет победителя в Сирии, лежащей в руинах. Сейчас нужно установить там мир - под эгидой ООН", - заявил он.
Как подчеркнул французский президент, в процесс мирного урегулирования должен быть вовлечен широкий спектр международных посредников. "Не нам надлежит решать за сирийский народ, но мы должны выстроить пути и создать средства, чтобы выстроить решение, которое бы выдвигали не только страны-гаранты Астанинского процесса [РФ, Иран и Турция], но и другие региональные страны, а также мировое сообщество в лице "малой группы" (Великобритания, Германия, США, Франция, Египет, Иордания и Саудовская Аравия - прим. ТАСС)", - сказал Макрон.
"Все это, - добавил он, - должно быть сделано при координации со стороны ООН и специального представителя ее генерального секретаря [Стаффана де Мистуры]. Нужно создать создать пути и средства, с одной стороны, для урегулирования гуманитарного кризиса и, с другой, для выстраивания инклюзивного долгосрочного политического решения путем конституционной реформы и проведения свободных выборов". Именно в этом, особо отметил Макрон, заключается "подлинное уважение сирийского суверенитета".