Болтон: Иран "чертовски дорого" заплатит, если не изменит свое поведение

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Иран "чертовски дорого" заплатит, если не изменит свое поведение и не перестанет противодействовать Соединенным Штатам и их партнерам. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran) в Нью-Йорке.

Он возмутился тем, что иранские религиозные лидеры называют США "великим сатаной". "Я думаю, они воспримут меня всерьез, когда я заверю их сегодня: если вы будете противодействовать нам, нашим союзникам или нашим партнерам, если вы причините вред нашим гражданам, если вы продолжите лгать, хитрить и обманывать, то да, действительно, [вы] чертовски дорого заплатите", - сказал он.

"Соединенные Штаты не наивны. Нас не обмануть, не обхитрить, не запугать. Дни безнаказанности Тегерана и его пособников прошли. Кровавый режим и его сторонников ждут серьезные последствия, если они не изменят свое поведение", - предупредил помощник президента.

"Пусть мое сообщение сегодня будет ясным: Мы следим, и мы при придем за вами", - пригрозил Болтон, в прошлом занимавший должность постоянного представителя США при ООН. По его версии, "множество граждан Америки и Запада находятся в плену" у иранских властей. "Эта постыдная и варварская практика должна прекратиться, а Иран должен немедленно вернуть наших американцев и других невинных граждан", - подчеркнул Болтон.

Критика ядерной сделки

Помощник президента в очередной раз назвал "худшим дипломатическим фиаско в американской истории" Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанный в 2015 году. "Он ничего не сделал для борьбы с дестабилизирующей деятельностью режима или с разработкой и поставками им [в страны региона] баллистических ракет. И самое худшее, сделка не справилась со своей основополагающей задачей: навсегда лишить Ирана путей к созданию ядерной бомбы", - считает он.

"У аятолл есть выбор. Мы указали путь к светлому и процветающему будущему для всего Ирана, достойного иранского народа, который долгое время страдал от тиранического правления режима", - сказал Болтон.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.