Роухани: Иран, РФ и Турция добились успеха в сирийском урегулировании

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Иран, Россия и Турция добились успеха в сирийском урегулировании посредством астанинского формата. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во вторник на открытии общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Иран, Россия и Турция вместе с сирийской стороной добились успеха в урегулировании в Сирии благодаря астанинскому процессу. В начале этого месяца (7 сентября) состоялась встреча на высшем уровне в Тегеране. Благодаря этим общим усилиям не допустили эскалации кровопролития в Идлибе", - сказал он.

Роухани добавил, что Иран "с самого начала кризиса в Сирии предупреждал, что проблему можно решить только через внутрисирийский диалог", и говорил о пагубности "любого иностранного вмешательства во внутренние дела Сирии, использования незаконных средств для давления на правительство, включая поддержку террористов".

Роухани также отметил, что "иранские военные советники в Сирии были направлены туда по запросу сирийского правительства и в соответствии с нормами международного законодательства". "Их задача заключается в оказании помощи правительству Сирии в борьбе с терроризмом", - заявил он.

Безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе

Роухани также заявил, что Иран готов отреагировать на любые подрывные действия других стран в Персидском заливе и Ормузском проливе. "Для Ирана всегда была важна безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Так же, как и во время навязанной нам Ираком войны, мы и впредь ответим на любые подрывные действия на этом критически важном водном маршруте", - сказал он.

Переговоры в рамках СВПД

Президент Ирана призвал США вернуться к переговорам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Переговоры должны идти в рамках СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, - заявил Роухани. - Предлагаю начать диалог прямо здесь. Международная безопасность не игрушка в руках США. ООН не является частью администрации Соединенных Штатов".

"Позиция Ирана ясна: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакого запугивания, только следование законам и выполнение обязательств", - подчеркнул Роухани. По его словам, подход Тегерана "к международной политике основывается на многосторонности и признании принципов международного права".

"Со своей стороны США принуждают другие страны нарушать ядерную сделку, - указал Роухани. - Что еще опаснее, Соединенные Штаты угрожают всем странам и международным организациям за выполнение ими резолюции. Впервые в истории ООН такое широкое приглашение к нарушению закона сочетается с угрозами наказать тех, кто исполняет законы. Мы высоко ценим усилия мирового сообщества, ЕС, России и Китая по сохранению СВПД".