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Экс-премьер Франции Вальс решил стать кандидатом на пост мэра Барселоны

По словам Манюэля Вальса, каталонская столица является "городом, который цепляет и в который влюбляешься"

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс решил выставить свою кандидатуру на должность мэра Барселоны на муниципальных выборах в мае 2019 года. Соответствующее заявление экс-глава правительства сделал во вторник.

"Да, я хочу стать следующим мэром Барселоны, и это будет зависеть от жителей Барселоны", - отметил Вальс. По его словам, каталонская столица является "городом, который цепляет и в который влюбляешься". "Я из семьи, которая всегда любила Барселону", - добавил он. "Мы должны восстановить Барселону, улучшив руководство и добившись более высокого уровня безопасности, лучшей мобильности, большей экономической активности и большей поддержки начинающих предприятий и университетов", - сказал претендент в градоначальники.

"Я - независимый кандидат", - уточнил Вальс. "Я люблю Францию, - подчеркнул экс-глава правительства. - Эта страна позволила молодому человеку из Барселоны благодаря государственной школе стать мэром, депутатом, министром и премьер-министром". При этом Вальс пообещал на следующей неделе покинуть пост депутата Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции.

В последние месяцы бывший французский премьер все чаще делал заявления на фоне сепаратистских настроений в испанском регионе. В частности, Вальс неоднократно высказывался в поддержку единства Испании и поиск политического решения проблемы.

С 2015 года пост мэра Барселоны занимает Ада Колау.

56-летний Вальс занимал должность премьера Франции с 2014 по 2016 год. С 2012 по 2014 год был министром внутренних дел страны.

Теги
ИспанияФранцияВальс, Манюэль
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