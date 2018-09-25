Экс-премьер Франции Вальс решил стать кандидатом на пост мэра Барселоны

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс решил выставить свою кандидатуру на должность мэра Барселоны на муниципальных выборах в мае 2019 года. Соответствующее заявление экс-глава правительства сделал во вторник.
"Да, я хочу стать следующим мэром Барселоны, и это будет зависеть от жителей Барселоны", - отметил Вальс. По его словам, каталонская столица является "городом, который цепляет и в который влюбляешься". "Я из семьи, которая всегда любила Барселону", - добавил он. "Мы должны восстановить Барселону, улучшив руководство и добившись более высокого уровня безопасности, лучшей мобильности, большей экономической активности и большей поддержки начинающих предприятий и университетов", - сказал претендент в градоначальники.
"Я - независимый кандидат", - уточнил Вальс. "Я люблю Францию, - подчеркнул экс-глава правительства. - Эта страна позволила молодому человеку из Барселоны благодаря государственной школе стать мэром, депутатом, министром и премьер-министром". При этом Вальс пообещал на следующей неделе покинуть пост депутата Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции.
В последние месяцы бывший французский премьер все чаще делал заявления на фоне сепаратистских настроений в испанском регионе. В частности, Вальс неоднократно высказывался в поддержку единства Испании и поиск политического решения проблемы.
С 2015 года пост мэра Барселоны занимает Ада Колау.
56-летний Вальс занимал должность премьера Франции с 2014 по 2016 год. С 2012 по 2014 год был министром внутренних дел страны.