Трамп поднял тост за ООН после обещания сократить взносы в организацию

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник на торжественном обеде от имени генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша для глав делегаций стран - участниц 73-й сессии Генеральной Ассамблеи поднял тост за ООН - буквально через пару часов после сделанного им с трибуны Генассамблеи обещания сократить взносы Вашингтона во всемирную организацию.

"Я хотел бы поднять тост за ООН, - сказал американский лидер. - Я всегда говорил, что у ООН есть гигантский потенциал для объединения людей".

"Думаю, что мы являемся примером - [в частности] те вещи, которые мы делаем сегодня для мира на планете, - продолжил он. - Многие стали нашими друзьями".

Ранее 25 сентября на открытии общеполитических дебатов ГА ООН президент США в очередной раз выразил надежду, что другие государства будут делать справедливые взносы на оборонные нужды, не перекладывая основную часть расходов на Вашингтон. Он напомнил, что США теперь не будут покрывать более 25% бюджета миротворческих операций ООН. Ранее эта цифра составляла для Вашингтона 28,5%.

В сентябре прошлого года США инициировали сокращение бюджета ООН на 2018-2019 годы. В декабре Генассамблея ООН урезала бюджет организации до $5,39 млрд. Это на $166 млн меньше, чем в предыдущий двухлетний период. Таким образом, взнос США уменьшился на $19,4 млн (до $591,4 млн).