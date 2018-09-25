{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Морские силы Марокко открыли огонь по судну с мигрантами в Средиземном море

Четыре человека получили ранения

ТАСС, 25 сентября. Боевое подразделение Королевского морского флота (КМФ) Марокко, несущее дежурство в Средиземном море, открыло во вторник огонь по быстроходному судну, на котором находились нелегальные мигранты. Об этом говорится в обнародованном коммюнике министерства внутренних дел королевства.

"Силы КМФ были вынуждены открыть огонь по быстроходному судну, которым управлял испанский гражданин, находившемуся в марокканских водах", - указано в заявлении. Также МВД отметило, что стрельба была начата после того, как судно не отреагировало на предупредительные сигналы.

В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека. Они уже эвакуированы в провинциальный госпиталь префектуры Мдик-Фнидек, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как отмечается в коммюнике, на задержанном судне находились нелегальные мигранты. По факту произошедшего инцидента начато следствие. Управлявший судном испанский гражданин задержан.

Вместе с тем информационный портал Medias24 сообщает, что один из пострадавших в результате полученных ранений скончался. Речь идет о женщине, гражданке Марокко.

Марокко, которое от Европы отделяет Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС.

Теги
Марокко
Генассамблея ООН - 2018
Лавров обсудил с главой МИД Китая Корейский полуостров, Сирию и сделку с Ираном
Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в Совете Безопасности ООН
Читать полностью