Могерини: ЕС вправе вести бизнес с Ираном, не оглядываясь на политику США

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Страны ЕС обладают законным правом вести бизнес и иметь торговые отношения с любыми государствами, включая Иран, несмотря на политические решения США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью американскому телеканалу CNN, показанному во вторник.
"Соединенные Штаты не могут навязывать свои политические решения суверенным странам и организациям", - указала она. "Европейцы обладают легитимным правом решать, с кем вести бизнес и торговлю, и это то, что мы делаем", - подчеркнула глава европейской дипломатии, отвечая на вопрос об американских санкциях, введенных в отношении Ирана.
Могерини также напомнила о том, что ЕС вместе с Россией, Китаем и другими государствами разрабатывают механизмы, которые "гарантировали бы возможность продолжения торговли" с Ираном вне зависимости от санкций, введенных Соединенными Штатами против Тегерана. По ее словам, технические детали таких механизмов в настоящее время согласовываются.
В понедельник в Нью-Йорке прошла министерская встреча стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По ее итогам Могерини сообщила, что участники встречи подчеркнули важность создания специального механизма для расчетов с Ираном. По ее словам, решение о создании такого механизма на уровне стран Евросоюза уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.