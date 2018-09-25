Генсек НАТО сообщил, что тема Украины обсуждалась на встрече с Лавровым

Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой МИД Китая Корейский полуостров, Сирию и сделку с Ираном

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в Совете Безопасности ООН

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