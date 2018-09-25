Генсек НАТО сообщил, что тема Украины обсуждалась на встрече с Лавровым

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. У НАТО и России есть серьезные расхождения, в частности по Украине, но важно продолжать вести диалог. Об этом заявил во вторник российским журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Это была полезная встреча с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым. Важно, что мы, НАТО и Россия, ведем двусторонний прямой диалог, - отметил Столтенберг. - У нас есть серьезные разногласия, в частности по Украине. Это важно обсуждать".
"Я приветствовал, что после двухлетнего перерыва возобновились встречи Совета Россия - НАТО. Это хорошая площадка для обсуждения наших отношений", - добавил он.
Генсек обратил внимание, что альянс был проинформирован об учениях "Восток-2018" до и после их проведения. "Мы готовы проинформировать о предстоящих учениях НАТО", - сказал он.
На вопрос, обсуждалась ли на встрече тема размещения военной базы США в Польше, Столтенберг ответил отрицательно.