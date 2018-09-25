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Генассамблея ООН - 2018
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Генсек НАТО сообщил, что тема Украины обсуждалась на встрече с Лавровым

Йенс Столтенберг отметил важность "двустороннего прямого диалога"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. У НАТО и России есть серьезные расхождения, в частности по Украине, но важно продолжать вести диалог. Об этом заявил во вторник российским журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Это была полезная встреча с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым. Важно, что мы, НАТО и Россия, ведем двусторонний прямой диалог, - отметил Столтенберг. - У нас есть серьезные разногласия, в частности по Украине. Это важно обсуждать".

"Я приветствовал, что после двухлетнего перерыва возобновились встречи Совета Россия - НАТО. Это хорошая площадка для обсуждения наших отношений", - добавил он.

Генсек обратил внимание, что альянс был проинформирован об учениях "Восток-2018" до и после их проведения. "Мы готовы проинформировать о предстоящих учениях НАТО", - сказал он.

На вопрос, обсуждалась ли на встрече тема размещения военной базы США в Польше, Столтенберг ответил отрицательно.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсГенассамблея ООН - 2018
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