США и МАГАТЭ готовят ряд сценариев проверки денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и администрация США готовят в настоящее время ряд сценариев проверки возможной денуклеаризации КНДР. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая во вторник в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

"Госсекретарь [США Майкл] Помпео и президент [Дональд Трамп] чрезвычайно ясно заявили публично, а также [в частном порядке] северянам, что, по нашему представлению, МАГАТЭ предстоит сыграть важную роль в Северной Корее. В чем именно будет заключаться эта роль, узнать невозможно до тех пор, пока не достигнута сделка [относительно свертывания ядерных программ Пхеньяна] путем переговоров. Поэтому сложно сейчас строить догадки на этот счет", - сказал американский дипломат.

"Но я знаю, что агентство [МАГАТЭ], базирующееся в Вене, занимается планированием собственной серии сценариев, чтобы быть готовым к тому, что может последовать в будущем. То же самое, конечно, делаем в ходе межведомственного процесса в США и мы, чтобы быть готовыми выполнять то, что нам скажут выполнять в отношении Северной Кореи", - подчеркнул Форд.

"Могу заверить, что верификация является и всегда была совершенно неотъемлемой частью этого планирования", - добавил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее, намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.

В настоящее время, согласно заявлениям американского правительства, идет подготовка второй встречи Трампа и Ким Чен Ына.