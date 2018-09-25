Генсек ООН на встрече с Трампом поддержал шаги США по урегулированию ситуации вокруг КНДР

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился во вторник с президентом США Дональдом Трампом и выразил поддержку действиям Вашингтона, нацеленным на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба ООН.
Как отмечается в коммюнике, генсек ООН "приветствовал усилия Соединенных Штатов, направленные на установление мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове, а также оказываемую ими поддержку операций по оказанию гуманитарной помощи по всему миру". В заявлении констатируется, что Трамп и Гутерриш "обсудили вклад ООН в различные мирные инициативы и поддержку Соединенными Штатами этих шагов".
12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.
Ранее американский лидер заявил, что намерен вскоре провести вторую встречу с Ким Чен Ыном, однако точная дата и возможная площадка проведения саммита пока не были обозначены.