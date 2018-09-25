Мадуро заявил, что готов встретиться с Трампом "лицом к лицу"

ТАСС, 25 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что готов провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом "лицом к лицу". Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения.

"Я готов поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Хотелось бы, чтобы разговор был лицом к лицу между Дональдом Трампом и Николасом Мадуро", - заявил глава Венесуэлы.

Венесуэльский лидер также отметил, что американские санкции бесполезны. "Любые санкции США мало того что бесполезны, так еще и являются медалью для революционеров, потому что показывают, что мы храбры, мы на правильном пути и мы не сбились с него", - подчеркнул он.

Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против супруги Мадуро Силии Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, министра связи и информации Хорхе Родригеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.