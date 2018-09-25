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Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой МИД Китая Корейский полуостров, Сирию и сделку с Ираном

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в Совете Безопасности ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и вокруг ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщается в Twitter постоянного представительства РФ при ООН.

"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в ООН и Совете Безопасности ООН", - добавили в постпредстве.

В начале встречи министры обменялись шутками относительно состояния дел во всемирной организации. Ван И отметил возрастающую роль Китая в финансовой поддержке ООН. "Уже хотят слухи, что вы хотите подмять под себя всю ООН", - пошутил в ответ на эти слова Лавров.

Ван И в свою очередь заверил, что в Китае не собираются так поступать и намерены лишь оказывать ООН поддержку. Затем встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВан ИГенассамблея ООН - 2018
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