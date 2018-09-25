Лавров обсудил с главой МИД Китая Корейский полуостров, Сирию и сделку с Ираном

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и вокруг ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщается в Twitter постоянного представительства РФ при ООН.
"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в ООН и Совете Безопасности ООН", - добавили в постпредстве.
В начале встречи министры обменялись шутками относительно состояния дел во всемирной организации. Ван И отметил возрастающую роль Китая в финансовой поддержке ООН. "Уже хотят слухи, что вы хотите подмять под себя всю ООН", - пошутил в ответ на эти слова Лавров.
Ван И в свою очередь заверил, что в Китае не собираются так поступать и намерены лишь оказывать ООН поддержку. Затем встреча продолжилась за закрытыми дверями.