Помпео: власти Ирана ежегодно выделяют около $100 млн террористам

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана каждый год передают около $100 млн палестинским движениям ХАМАС и "Исламский джихад". Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана".

"Этот режим, возглавляемый [президентом Хасаном] Роухани и [главой МИД Мохаммадом Джавадом] Зарифом, предоставляет около $100 млн каждый год таким террористическим группировкам, как ХАМАС и "Исламский джихад", - заявил глава Госдепартамента, выступление которого транслировала организация.

Власти США ранее неоднократно называли Иран одним из главных спонсоров терроризма и вводили санкции в отношении этой страны.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Глава Белого дома обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.