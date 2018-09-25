Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко попал во вторник на Генассамблее ООН случайно вошел в комнату встреч российской делегации.

Он вместе с охраной он двигался по коридору, по пути делегация наткнулась на российских журналистов. Президент Украины категорически отказался отвечать на вопросы, в частности по миротворческой миссии ООН в Донбассе: "Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк".

Удаляясь быстрым шагом, Порошенко перепутал двери и случайно вошел в комнату встреч делегации РФ. Через несколько секунд он молча вышел и проследовал в зал заседаний.