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Генассамблея ООН - 2018
Обновлено 

Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации

Через несколько секунд Президент Украины молча вышел и проследовал в зал заседаний
Президент Украины Петр Порошенко Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко
© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко попал во вторник на Генассамблее ООН случайно вошел в комнату встреч российской делегации. 

Он вместе с охраной он двигался по коридору, по пути делегация наткнулась на российских журналистов. Президент Украины категорически отказался отвечать на вопросы, в частности по миротворческой миссии ООН в Донбассе: "Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк".

Удаляясь быстрым шагом, Порошенко перепутал двери и случайно вошел в комнату встреч делегации РФ. Через несколько секунд он молча вышел и проследовал в зал заседаний.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичГенассамблея ООН - 2018
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