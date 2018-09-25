Генерал США: приостановка учений в Южной Корее привела к ослаблению боеготовности

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Приостановка проведения совместных военных учений США и Южной Кореи привела к ослаблению боевой готовности сил в этом регионе. Об этом заявил генерал Роберт Абрамс на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность командующего войсками в Республике Корея.

"Я считаю, что есть определенное ослабление в боевой готовности объединенных сил, - утверждает генерал. - Это ключевые учения для поддержания преемственности". В то же время он назвал "разумным риском приостановку учений в августе и сентябре", если США хотят "добиться изменений в поведении КНДР". "Иногда, на мой взгляд, нужно начать выстраивать доверительные отношения, чтобы продвинуться вперед в отношениях", - подчеркнул он.

Он также отметил, что существуют значительные риски в случае, если США решат полностью отозвать свои войска с Корейского полуострова в обмен на полную денуклеаризацию КНДР, а также на гарантированное избавление от всех ракет с их стороны.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп также на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

Глава Белого дома заявил, что эти маневры носили провокационный характер в отношении КНДР. Президент США считает также, что остановка учений позволит высвободить для бюджета США большие средства. Власти Южной Кореи также дали понять, что не будут возражать против такого шага, если это будет содействовать процессу переговоров о ликвидации ракетно-ядерной программы Пхеньяна.