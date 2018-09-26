Globo: еще один кандидат в президенты Бразилии госпитализирован

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Бразилии от левоцентристской Демократической трабальистской партии Сиру Гомес был госпитализирован во вторник в одну из частных клиник города Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал Globo.

В избирательном штабе политика журналистам сообщили, что речь идет о плановом обследовании. Представители больницы в свою очередь от комментариев отказались.

По данным соцопросов, Гомес пока занимает третью строчку в рейтинге симпатий бразильских избирателей. В первом туре президентских выборов его готовы поддержать 11% сограждан.

В настоящее время в больнице остается и фаворит избирательной гонки - ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару. Он был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи со сторонниками в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога".

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.