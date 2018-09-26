Порошенко заявил, что надеется на отправку в Донбасс миротворческой миссии ООН

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на отправку в Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН. Об этом он заявил во вторник, выступая на мероприятии высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества" на полях 73-й сессии Генассамблеи.

"Уверен, что имеющая мандат ООН международная миротворческая миссия с единственной четкой целью восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности может иметь решающее значение для прекращения страданий украинцев", - сказал Порошенко. "Я признателен Германии, Франции, Соединенным Штатам за мобилизацию международной поддержки данной инициативы", - добавил он.

Порошенко констатировал, что запрос украинской стороны о направлении соответствующей миссии ООН в Донбасс "не был удовлетворен". По словам украинского президента, в Киеве выполнение данного запроса расценивают как проверку способности ООН "действовать в сложной конфликтной ситуации". "Эту проверку еще предстоит пройти", - сказал он.

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ.

20 сентября Порошенко сообщил, что во время выступления на Генеральной ассамблее ООН поднимет вопрос о развертывании в Донбассе миротворческой миссии. Он вновь заявил, что миссия должна быть на всей территории с выходом на границу c Россией, в противном случае, пообещал он, закон об особом статусе в Донбассе не заработает. Порошенко также не исключил установления мира в Донбассе силовым путем, заявив, что у Киева "должна быть подобная опция": "любая армия должна быть готова к любым сценариям".