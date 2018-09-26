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Генассамблея ООН - 2018

Гутерриш и Мэй обсудили повестку Совета Безопасности ООН

Генсек международной организации поблагодарил премьер-министра Великобритании за приверженность "мультилатерализму и поддержку ООН"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи обсудили вопросы повестки Совета Безопасности всемирной организации. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ООН.

"Генеральный секретарь и премьер-министр обменялись мнениями по поводу ряда ситуаций, находящихся в повестке Генассамблеи", - говорится в пресс-релизе.

"Генеральный секретарь поблагодарил премьер-министра Великобритании за последовательную приверженность мультилатерализму и поддержку ООН", - добавили в организации.

В среду на полях недели высокого уровня Генассамблеи состоится заседание Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа. Повестка заседания подразумевает обсуждение широкого круга вопросов, касающихся нераспространения оружия массового уничтожения. Ожидается, что на нем будет поднята и тема предполагаемого применения химоружия в Солсбери. Генсек ООН планирует присутствовать на заседании, но не в качестве докладчика, а в качестве наблюдателя.

Теги
Трамп, ДональдГутерриш, АнтониуМэй, ТерезаГенассамблея ООН - 2018
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