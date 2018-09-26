Абэ: мирный договор между Японией и РФ будет способствовать процветанию в Азии

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Подписание мирного договора между Японией и РФ поспособствует тому, чтобы мир и процветание в Северо-Восточной Азии приобрели более определенную основу. Об этом заявил во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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"Мы должны урегулировать территориальный вопрос и заключить мирный договор. Когда мирный договор между Японией и РФ станет реальностью, мир и процветание в Северо-Восточной Азии обретут более определенную основу", - сказал он. Абэ отметил, что ситуация в отношениях Японии и РФ остается ненормальной, поскольку мирного договора между странами нет уже более 70 лет. "Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы работаем над тем, чтобы выйти из тупика, в котором находятся наши страны", - добавил премьер.

Глава японского правительства также заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести двустороннюю встречу с российским лидером.

В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Он также отметил, что можно прописать в тексте договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры. После этого на встрече с представителями японского бизнеса Абэ заявил, что Японии и России важно добиться понимания жителей обеих стран по вопросу мирного договора и подготовить атмосферу для его подписания. Премьер также обозначил позицию Токио по этому вопросу, которая заключается в стремлении заключить мир после решения территориального вопроса.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.