Пашинян отметил важность мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе

ООН, 26 сентября. Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован с помощью взаимных компромиссов со всех сторон в атмосфере мира, а не войны. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе стоит на первом месте в нашей внешнеполитической повестке. Армения продолжит вести конструктивную деятельность для мирного разрешения конфликта", - сказал Пашинян. Азербайджан должен "изменить свое поведение, показывающее неуважение по отношению к переговорам, и оставить идею разрешения конфликта военным путем", утверждал армянский премьер. По его словам, власти Азербайджана не "общались с жителями" региона о возможных путях разрешения конфликта, что говорит о том, что стране нужна "только территория, но не люди".

Пашинян также рассказал участникам Ассамблеи о весенней революции в Армении, отметив, что она прошла мирно, без насилия и человеческих жертв. "Мы победили с помощью мирной демонстрации, это была революция любви и солидарности", - сказал он. В ходе выступления премьер затронул и внешнеэкономическую деятельность Армении, выразив готовность страны к конструктивному диалогу и кооперации и назвав ее "ответственным и надежным партнером".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией. В состав группы также входят Азербайджан и Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Португалия, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Турция.

Как ожидается, министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся 26 сентября в Нью-Йорке и обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.