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Ситуация на Корейском полуострове

Пхеньян призвал Токио извиниться и выплатить компенсацию за оккупацию Кореи в XX веке

Народ КНДР "ни на мгновение" не забывает о преступлениях Японии, отмечается в редакционной статье, опубликованной в центральной газете страны Rodong Sinmun

ТАСС, 26 сентября. Япония должна принести искренние извинения и выплатить достойную компенсацию за преступления, совершенные ей во время 35-летней оккупации Корейского полуострова. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в среду центральной северокорейской газетой Rodong Sinmun.

"Наш народ ни на мгновение не забывает о преступлениях Японии. Без раскаяния, извинений и компенсации за грехи прошлого Японии будет трудно быть частью международного сообщества", - подчеркивает издание.

Газета также подвергла критике политику Токио по укреплению Сил национальной самообороны под предлогом угрозы со стороны КНДР.

Японская оккупация Кореи длилась с 1910 по 1945 год.

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ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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