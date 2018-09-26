Помпео обсудил отношения США и ЕС на "трансатлантическом ужине"

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился на ежегодном "трансатлантическом ужине" на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, а также 40 главами МИД и представителями правительств высокого ранга из Европы и Канады. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини, а также 40 министрами иностранных дел и представителями правительств высокого ранга из Европы и Канады на 18-м трансатлантическом ужине 25 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Госсекретарь Помпео подчеркнул важность тесных взаимоотношений США и Евросоюза, которые необходимы для поддержания общей безопасности и благосостояния более чем одного миллиарда людей на наших двух континентах", - отмечается в документе.

"Госсекретарь Помпео также подчеркнул важность честных, свободных и взаимовыгодных торговых отношений, энергетической безопасности Европы, а также продолжения работы совместно с НАТО и ЕС по укреплению оборонных возможностей Евросоюза и увеличения инвестиций в оборону в ЕС. Госсекретарь Помпео призвал США, Евросоюз и Канаду продолжать работать совместно, чтобы противостоять агрессии со стороны России во всех ее формах, обеспечить общими усилиями окончательную победу над ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и принести мир и стабильность в Ирак и Сирию. Он также настоятельно призвал все страны объединить усилия, чтобы остановить деструктивные действия Ирана во всем мире и обеспечить окончательную и полностью проверяемую денуклеаризацию КНДР", - говорится в заявлении.