Мэттис назвал ядерное оружие России основной угрозой для США

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Первостепенная угроза безопасности Соединенных Штатов исходит от ядерного оружия России, в меньшей степени - от Китая и КНДР. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая во вторник в Военном институте Вирджинии.

"Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, это ядерная угроза со стороны России и в меньшей степени со стороны Китая, а также, конечно же, со стороны Северной Кореи, но Северная Корея - это сейчас наиболее насущная из них", - сказал он, отвечая на вопросу о том, какую внешнюю угрозу он считает первостепенной для США.

"О ядерной угрозе не так много говорят", - добавил он. "Но это абсолютно реальная угроза, и нам приходится принимать меры, чтобы справиться с этим. Нам нужно сдерживание, потому что ядерную войну невозможно выиграть, так что ни в коем случае нельзя ее начинать", - отметил глава Пентагона.