В Вашингтоне считают, что новый механизм для расчетов с Ираном не угрожает санкциям США

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Специальный механизм для расчетов с Ираном в обход возобновляемых американских санкций, решение о создании которого приняли страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не способен помешать политике Вашингтона в отношении Тегерана и не рассматривается в США в качестве значимого фактора. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Он [механизм для расчетов с Ираном] не способен подорвать их [санкции США]", - сказал он, добавив, что средства, которые будут поступать в Тегеран по этой схеме, будут крайне малы. "Все крупнейшие корпорации приняли решение уйти с иранского рынка", - подчеркнул Хук. "У компаний есть выбор - вести бизнес либо с Ираном, либо с США. Очень немногие выберут Иран, и это просто экономическая реальность", - утверждал он.

"Не стоит преувеличивать значимость [механизма для расчетов с Ираном]. Конечно, [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Федерика Могерини может говорить об этом, но мы просто не рассматриваем это в качестве важного фактора", - заявил спецпредставитель США по Ирану.

По итогам состоявшейся в понедельник в Нью-Йорке министерской встречи стран - участниц СВПД по иранской ядерной программе Федерика Могерини подчеркнула важность создания специального механизма для расчетов с Ираном в обход возобновляемых американских санкций. По ее словам, решение о создании такого механизма на уровне стран Евросоюза уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran), заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены и глубоко разочарованы подобным решением стран-участниц СВПД. По его словам, это одна из самых контрпродуктивных для регионального и глобального мира и безопасности мер, которые можно себе представить, и подобный шаг лишь способствует укреплению позиций Ирана.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.