{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вашингтоне считают, что новый механизм для расчетов с Ираном не угрожает санкциям США

По словам американского спецпредставителя по Ирану Брайана Хука, поступающие по специальной схеме средства в Тегеран "будут крайне малы"

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Специальный механизм для расчетов с Ираном в обход возобновляемых американских санкций, решение о создании которого приняли страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не способен помешать политике Вашингтона в отношении Тегерана и не рассматривается в США в качестве значимого фактора. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

На эту тему

"Он [механизм для расчетов с Ираном] не способен подорвать их [санкции США]", - сказал он, добавив, что средства, которые будут поступать в Тегеран по этой схеме, будут крайне малы. "Все крупнейшие корпорации приняли решение уйти с иранского рынка", - подчеркнул Хук. "У компаний есть выбор - вести бизнес либо с Ираном, либо с США. Очень немногие выберут Иран, и это просто экономическая реальность", - утверждал он.

"Не стоит преувеличивать значимость [механизма для расчетов с Ираном]. Конечно, [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Федерика Могерини может говорить об этом, но мы просто не рассматриваем это в качестве важного фактора", - заявил спецпредставитель США по Ирану.

По итогам состоявшейся в понедельник в Нью-Йорке министерской встречи стран - участниц СВПД по иранской ядерной программе Федерика Могерини подчеркнула важность создания специального механизма для расчетов с Ираном в обход возобновляемых американских санкций. По ее словам, решение о создании такого механизма на уровне стран Евросоюза уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran), заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены и глубоко разочарованы подобным решением стран-участниц СВПД. По его словам, это одна из самых контрпродуктивных для регионального и глобального мира и безопасности мер, которые можно себе представить, и подобный шаг лишь способствует укреплению позиций Ирана.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

Теги
СШАИранМогерини, ФедерикаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
Полиция Киева предъявила обвинение напавшей на журналистку NewsOne во время прямого эфира
Корреспондент подверглась нападению со стороны националистки во время акции возле здания Генпрокуратуры Украины
Читать полностью