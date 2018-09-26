В Токио доставлен трон для церемонии вступления на престол нового императора

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Колонна из восьми тщательно охраняемых грузовиков доставила в среду в императорский дворец в центре Токио разобранный многотонный трон, который будет использоваться в традиционной церемонии вступления на престол нового монарха - нынешнего наследного принца Нарухито. Она состоится 22 октября будущего года.

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Как сообщили все национальные телеканалы, трон весом 8 тонн и высотой около 6,5 метра был доставлен по скоростной автомобильной дороге из императорского дворца древней японской столицы Киото. Для перевозки эту громоздкую конструкцию тщательно разобрали примерно на 3 тыс. деталей. Из Киото в Токио привезен и трон для новой императрицы - нынешней принцессы Масако.

Императорский трон был изготовлен для церемонии вступления на престол прадеда принца Нарухито - императора Тайсё, которая состоялась в ноябре 1915 года. Это массивная восьмиугольная конструкция с балдахином, украшенная фигурами фениксов и зеркалами - символом солнечной богини Аматэрасу, мистической прародительницы японских монархов.

В предыдущий раз этот трон использовался в ноябре 1990 года при вступлении на престол нынешнего 84-летнего императора Акихито.

В 2016 году он выразил намерение уйти на покой в связи с преклонным возрастом. В соответствии со специально принятым на этот счет законом, Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. На следующий день, 1 мая, новым императором станет его старший сын Нарухито. Однако традиционная, выдержанная в средневековых канонах, церемония его вступления на престол будет проведена только в октябре.