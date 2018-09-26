В СНГ разыскивают 9 тыс. человек, причастных к террористическим преступлениям

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 26 сентября. /ТАСС/. Более 9 тыс. человек находятся в розыске в странах СНГ за участие в террористических организациях, в том числе 5 тыс. наемников. Об этом сообщил ТАСС руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

"По состоянию на сентябрь текущего года, в межгосударственном розыске СНГ за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 9 тыс. граждан СНГ, около 5 тыс. - это наемники, то есть лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран", - заявил Новиков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, Центр на постоянной основе собирает и обменивается информацией о местах вероятного нахождения разыскиваемых граждан. Данные сведения используются для информационного обеспечения операций антитеррористической направленности, проводимой межгосударственной операции "Розыск" и комплекса оперативно-разыскных мероприятий АТЦ СНГ "Трал-Антитеррор". "Так, начиная с 2015 года, при содействии АТЦ СНГ (на основе предоставленной Центром информации) задержаны 83 человека, объявленных в розыск в связи с причастностью к террористической деятельности", - сказал глава АТЦ СНГ.

Кроме того, Центр ежемесячно направляет сведения о разыскиваемых террористах и наемниках в рабочую структуру Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ "Барьер". "На основании данных, направленных АТЦ СНГ за период с 2015 года по настоящее время, органами финансовых разведок государств - участников СНГ выявлено 207 человек, причастных к финансированию терроризма", - заявил Новиков.

Итоги учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018"

На награждении участников завершающего этапа учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018" Новиков отметил, что спецслужбы стран СНГ показали на учениях способность пресечь попытки террористов вторгнуться на территорию стран Содружества.

"Данный учебный сценарий был предложен, исходя из анализа оперативной обстановки на госграницах Содружества, где отслеживается формирование нового террористического плацдарма так называемой организации ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство") на территории Афганистана. Поэтому странам Содружества необходимо быть готовыми пресекать попытки террористов вторгнуться на нашу территорию. Проведенная сегодня операция показала способность государств СНГ совместными силами успешно решать столь непростые задачи", - сказал Новиков.

По его словам, принявшие в операции участие военнослужащие показали высокую боевую выучку, уверенное владение новыми видами вооружений и военной техники, готовность к эффективному взаимодействию со спецподразделениями и органами безопасности в особых условиях.

Подводя итоги проведенных учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018", Новиков отметил умение спецслужб СНГ и подразделений Вооруженных сил России и Киргизии работать в тандеме. "Самое главное, что мы показали нашим потенциальным противникам, что умеем координировать свои действия, умеем воевать, умеем правильно использовать те возможности, которые нам дали наши государства ", - подчеркнул он.

Следующие антитеррористические учения

Новиков добавил, что следующие учения под эгидой АТЦ СНГ пройдут в 2019 году в Армении. "Следующие учения планируется проводить в Республике Армения", - сказал он.

Учения проводятся в соответствии с Программой сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

Об учениях в Киргизии

В среду спецслужбы стран СНГ провели на полигоне "Эдельвейс" в ходе учений войсковую операцию по блокированию и уничтожению террористов, прорвавшихся через границу Киргизии со стороны Афганистана для создания опорного центра. Войсковая операция стала завершающим этапом учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018", передает корреспондент ТАСС.

Для блокирования и уничтожения условных террористов создана объединенная войсковая группировка, в которую входят подразделения Центрального военного округа ВС РФ и Вооруженных сил Киргизии. Всего в маневрах задействовано около 2 тыс. военнослужащих двух стран и почти 400 единиц техники, в том числе авиационной. Для решения учебных задач впервые в Киргизию перемещен российский оперативно -тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Самолеты российской авиационной группировки, вертолетов и артиллерии Генерального штаба ВС Киргизии по району сосредоточения предполагаемых боевиков в горно-лесистой местности нанесли авиаудар и артобстрел. Ракетный удар по базовому лагерю условных террористов нанесен оперативно- тактическим комплексом "Искандер-М" и самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ. С привлечением подразделений Вооруженных сил России и Киргизии проведена зачистка районов сосредоточения отдельных групп "боевиков" в приграничных районах республики.

Как ранее сообщил журналистам Новиков, в Центральноазиатском регионе запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское Государство" пытается создать на территории региона новый опорный центр так называемого "халифата" и активизировать уже созданные "спящие джамааты".