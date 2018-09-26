CNN: Сенат США вызвал радиоведущего Кредико для дачи показаний

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет по разведке Сената Конгресса США вызвал нью-йоркского радиоведущего и политического активиста Рэнди Кредико для дачи показаний и предоставления документов по делу о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По его данным, комитет призвал Кредико предоставить его переписки с экс-советником президента США Дональда Трампа Роджером Стоуном, основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем и хакером Guccifer 2.0 (Guccifer 2.0 взял на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии - прим. ТАСС), а также всю информацию о контактах с сайтом DCLeaks, который распространял якобы украденную у демократов информацию во время президентских выборов 2016 года.

Слушания Сената с участием Кредико, как указывает CNN, должны состояться 5 октября. Однако Кредико еще не определился, согласится ли он давать показания. "Я размышляю над этим", - приводит телеканал слова радиоведущего.

В прошлом году комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке уже вызывал Рэнди Кредико на допрос, но тот отказался давать свидетельские показания, сославшись на пятую поправку к Конституции США, по которой гражданин имеет право не свидетельствовать против себя.

10 августа телеканал MSNBC заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер рассматривает возможность вызова на допрос нью-йоркского радиоведущего и политического активиста Рэнди Кредико, через которого экс-советник президента Дональда Трампа Роджер Стоун поддерживал связь с главой организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Адвокат радиоведущего Мартин Столар ранее заявлял, что у Кредико действительно были разговоры с главой WikiLeaks, однако он отказался подтверждать роль своего клиента в качестве посредника. Адвокат при этом напомнил, что Стоун и Ассанж были гостями радиопередачи Кредико.

Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.