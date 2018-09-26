Полиция Киева предъявила обвинение напавшей на журналистку NewsOne во время прямого эфира

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украинская полиция предъявила обвинение гражданке, напавшей на сотрудницу телеканала NewsOne во время прямого эфира. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в управлении полиции Киева.

"Предъявлено обвинение по ст. 171 "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - сообщил собеседник агентства. В полиции намерены ходатайствовать об избрании нападавшей меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, добавил он.

17 сентября возле здания Генпрокуратуры Украины (ГПУ) члены ряда националистических организаций Украины, в том числе запрещенных в РФ, проводили акцию протеста. Они требовали объяснить им причины выдачи России Тимура Тумгоева - находившегося в розыске бывшего члена незаконных вооруженных формирований в Ингушетии, который затем участвовал в силовой операции в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины. Акция протеста переросла в беспорядки, в результате которых пострадали семеро полицейских и журналисты. В частности, радикалы пытались отобрать камеру и микрофон у сотрудников телеканала NewsOne во время прямого эфира, забросали их яйцами, а корреспондент Дарина Билера подверглась нападению со стороны националистки и получила телесные повреждения.