Президент Туркмении отменил бесплатное потребление электроэнергии, газа, воды и соли

ТАСС, 26 сентября. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому населению с 1 января 2019 года больше не будет бесплатно предоставляться электроэнергия, газ, питьевая вода и соль. Об этом сообщило агентство "Туркменистан сегодня".

"Одобрить предложения участников заседания халк маслахаты (местных советов - прим. ТАСС) Туркменистана по дальнейшему совершенствованию системы предоставления социальных льгот в Туркменистане, и с 1 января 2019 года обеспечивать население Туркменистана электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам", - говорится в сообщении.

В опубликованном агентством документе также говорится, что утрачивает силу постановление о бесплатном потреблении населением электроэнергии, газа и воды, принятое 14 декабря 1992 года и постановление от 14 августа о включении в этот список столовой соли.

Как отмечается в газете "Нейтральный Туркменистан", электричество, газ и вода были в республике бесплатными, но в рамках лимита потребления. Все, что расходовалось сверх него, подлежало оплате, но настолько низкой, что считалось символической.

Бесплатные тарифы на природный газ, электроэнергию, воду и поваренную соль для населения были введены в Туркмении в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым.