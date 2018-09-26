МИД КНР не осведомлен о ситуации с задержанием китайского гражданина в США

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не располагает информацией о задержании в Соединенных Штатах гражданина КНР. Об этом в среду заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

"Мне ничего не известно об этом", - сказал дипломат, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую информацию.

Во вторник пресс-служба министерства юстиции США сообщила, что спецслужбы арестовали в Чикаго (штат Иллинойс) гражданина Китая Цзи Чаоцюня по обвинению в том, что он действовал на американской территории как незарегистрированный агент своей страны, то есть, по существу, в шпионаже.

Согласно опубликованным данным, Цзи Чаоцюнь действовал в США по заданию высокопоставленного сотрудника разведки из министерства государственной безопасности провинции Цзянсу, которое является отделением министерства государственной безопасности КНР. Задержанный должен был передать ему данные о восьми людях для того, чтобы в будущем завербовать их. Среди них были инженеры и ученые из Китая, работающие в США. Некоторые из них выступали в качестве подрядчиков для Пентагона.

Цзи Чаоцюнь обвиняется в том, что сознательно действовал на американской территории в интересах Китая, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства.