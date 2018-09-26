Суд Херсона перенес на 2 октября рассмотрение апелляции на арест Вышинского

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение апелляции на арест главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского перенесено на 2 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду его адвокат Андрей Доманский.

"Рассмотрение нашего ходатайства Апелляционный суд Херсонской области перенес на 2 октября", - сказал он.

В то же время, как сообщили в суде ТАСС, Вышинский не был доставлен на судебное заседание, на нем присутствовал его отец.

6 сентября Херсонский городской суд продлил срок ареста Вышинского до 4 ноября.

Служба безопасности Украины 15 мая задержала главного редактора агентства "РИА Новости Украина", которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца по этому обвинению. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.