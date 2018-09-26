МИД Армении: встреча Пашиняна с Трампом не состоялась из-за плотного графика

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН не состоялось из-за плотного графика лидеров двух стран. Об этом в среду сообщил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян.

"У обеих сторон были намерения организовать встречу между премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, но она не состоялась из-за плотного графика обеих сторон. Но мы продолжаем работать в этом направлении для того, чтобы организовать в будущем встречи премьера Армении как с президентом США, так и с лидерами других государств", - заявил он.

Ранее армянская сторона неоднократно заявляла о намерениях организовать встречу премьера Пашиняна с президентом США Трампом на полях Генассамблеи ООН.