МИД Эстонии призвал ООН адаптироваться к переменам в международной обстановке

ТАЛЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. ООН следует адаптироваться к изменениям международной обстановки. Такое мнение высказал глава МИД Эстонии Свен Миксер, принявший в среду участие в обсуждении реформы миротворческих операций ООН в рамках 73-й сессии Генассамблеи организации.
"Я уверен, что ООН сохранит ведущую роль в достижении мира и стабильности в различных регионах мира, - цитирует его в среду пресс-служба эстонского МИД. - В то же время международная обстановка безопасности существенно изменилась, и ООН также следует адаптироваться к изменениям".
"Кроме того, ООН следует стать более быстрой и гибкой в процессе принятия решений, что позволит лучше реагировать на сложные и быстро меняющиеся условия в кризисных очагах", - добавил Миксер.
Глава ведомства напомнил, что Эстония поддерживает реформу миротворческих операций ООН, с которой выступил ранее генсек этой организации Антониу Гутерриш.
По данным МИД республики, в настоящее время 160 военнослужащих из Эстонии участвуют в 10 миротворческих операциях в шести странах и регионах мира.