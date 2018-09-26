КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесен в базу "Миротворца" после вчерашнего заседания Синода Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в среду говорится на этом сайте.

На сайте утверждается, что он является "агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и противником создания независимой поместной церкви в Украине".

Утверждается, что основанием для внесения в базу стал отказ митрополита встречаться с экзархами Константинопольского патриархата, а также принятое во вторник, 25 сентября, решение священного Синода УПЦ потребовать от экзархов "покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви".

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