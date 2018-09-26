НАТО поможет Украине ликвидировать могильник радиоактивных отходов "Цибулево"

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина при помощи НАТО начинает ликвидацию могильника радиоактивных отходов "Цибулево" в Кировоградской области. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.
"Будут проведены радиационное обследование объекта, изучение исторических данных о площадке, радиологические и экологические исследования. Затем будет подготовлено соответствующее технологическое решение, осуществлена предварительная обработка радиоактивных отходов, их извлечение, кондиционирование, упаковка в соответствующие контейнеры и транспортировка к местам захоронения", - рассказал Петрук.
По его словам, стоимость проекта составляет €1,5 млн, и он рассчитан на 18 месяцев. Основным донором является Германия.
На территории Украины в 1960-1990 годах были созданы несколько могильников радиоактивных отходов, которые с 1991 года перешли Украине без необходимой информации о характере и свойствах этих отходов. Один находится возле Делятина в Ивано-Франковской области, один - возле Цибулево в Кировоградской области. Также хранилище радиоактивных отходов есть на территории Донецкого казенного завода химизделий, который находится на неподконтрольной Киеву территории.
Еще один могильник находился в районе поселка Вакуленчук в Житомирской области, который в 2016 году в рамках соглашения с НАТО о перезахоронении отходов был ликвидирован. В рамках ликвидации могильника радиоактивные отходы были изъяты как из здания хранилища, так и с окружающей территории. После этого конструкции могильника были демонтированы, а его площадка - рекультивирована.
Часть отработанных источников ионизирующего излучения (ИИИ) отвезли на хранение в Киевский межобластной специальный комбинат. Твердые ИИИ в виде железобетонных конструкций хранилища и зацементированные жидкие ИИИ переданы на могильник "Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения.