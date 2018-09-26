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Кризис на Украине

Украинские пограничники и танкисты провели учения на побережье Азовского моря

Цель маневров - отражение и сдерживание агрессии с моря

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Совместные тактические учения украинских танкистов и пограничников прошли на побережье Азовского моря. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На побережье Азовского моря проведены совместные тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе маневров экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения вооруженных сил Украины "усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника".

Кроме того, во время учебных стрельб снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронированных автомобилей усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье.

Особое внимание на учениях , добавили в Госпогранслужбе, уделили вопросам тактической медицины, в частности, предоставлению домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника.

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