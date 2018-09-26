Иран призвал Великобританию расширять сотрудничество для сохранения сделки по атому

ТАСС, 26 сентября. Власти Ирана заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество с Соединенным Королевством для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы должны развивать сотрудничество, а также проводить консультации, чтобы принять необходимые меры для сохранения ядерной сделки, в особенности в экономической сфере", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. Политик также указал на "необходимость совместной работы для противодействия терроризму".

Роухани заявил, что Тегеран заинтересован в развитии отношений между Великобританией и Ираном. "Расширение двустороннего сотрудничества между странами приведет к углублению экономических, торговых и инвестиционных связей между нами", - отметил он.

Роухани находится в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась 18 сентября. Ранее президент отмечал, что задачей его участия в форуме является разъяснение миру регионального и мирового внешнеполитического курса Ирана.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.