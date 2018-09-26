{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2018

Иран призвал Великобританию расширять сотрудничество для сохранения сделки по атому

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что странам также необходимо объединить усилия для противодействия терроризму

ТАСС, 26 сентября. Власти Ирана заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество с Соединенным Королевством для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы должны развивать сотрудничество, а также проводить консультации, чтобы принять необходимые меры для сохранения ядерной сделки, в особенности в экономической сфере", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. Политик также указал на "необходимость совместной работы для противодействия терроризму".

Роухани заявил, что Тегеран заинтересован в развитии отношений между Великобританией и Ираном. "Расширение двустороннего сотрудничества между странами приведет к углублению экономических, торговых и инвестиционных связей между нами", - отметил он.

Роухани находится в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась 18 сентября. Ранее президент отмечал, что задачей его участия в форуме является разъяснение миру регионального и мирового внешнеполитического курса Ирана.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

Теги
СШАИранВеликобританияРоухани, ХасанТрамп, ДональдМэй, ТерезаГенассамблея ООН - 2018
Министр информации Венесуэлы заявил о блокировке пресс-службы Мадуро в Twitter
Хорхе Родригес назвал блокировку аккаунта грубым нарушением права на предоставление информации
Читать полностью