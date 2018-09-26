Министр информации Венесуэлы заявил о блокировке пресс-службы Мадуро в Twitter

ТАСС, 26 сентября. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в Twitter о блокировке страницы пресс-службы президента страны Николаса Мадуро в социальной сети.
"Заблокирован аккаунт пресс-службы нашего президента в Twitter. Тем самым грубо нарушается наше право на предоставление информации. Требуем его немедленного восстановления", - говорится в публикации министра.
При попытке доступа к странице пресс-службы президента Венесуэлы в сети микроблогов на экране появляется предупреждающая надпись, информирующая о временной приостановке действия запрашиваемой учетной записи в связи с "необычной активностью".
Во вторник министерство финансов США ввело санкции против супруги Мадуро Силии Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, министра связи и информации Хорхе Родригеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. Президент США Дональд Трамп обвиняет в этом нынешние венесуэльские власти.