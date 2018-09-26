Президент Хорватии заявила, что точные сроки визита Путина в Загреб пока не определены

ТАСС, 26 сентября. Хорватия ждет с визитом российского лидера Владимира Путина, но точные даты пока не определены. Об этом заявила хорватский президент Колинда Грабар-Китарович в интервью изданию "Международная жизнь".

"Да, мы коснулись этого вопроса [о возможном визите Путина в Хорватию], - сказала Грабар-Китарович, комментируя содержание переговоров во вторник с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. - Это всегда тяжело, когда речь идет о графике государственных деятелей. И мой график, и график президента Путина перенасыщен".

"Но мы говорим об этом, готовимся и надеемся, что все реализуется", - добавила она.

Грабар-Китарович несколько раз приезжала в Россию во время чемпионата мира по футболу, где поддерживала сборную своей страны, пробившуюся в финал. Тогда же она и пригласила в Хорватию Путина, который был в республике лишь один раз - на Энергетическом форуме в 2007 году.