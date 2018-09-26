В Испании вызвали бельгийского посла из-за письма спикера парламента Фландрии

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании вызвало посла Бельгии в Мадриде, чтобы заявить ему о своем недовольстве в связи с письмом, написанным председателем фламандского парламента Яном Пеумансом. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.
По его информации, речь идет о послании, которое предназначалось для бывшего спикера каталонского парламента Карме Форкадель, заключенной под стражу на время судебных разбирательств по делу, связанному с сепаратистским процессом. В письме Пеуманс усомнился в том, что в Испании уважают демократию.
"Я могу подтвердить, что наш посол в Мадриде провел разговор с испанскими властями", - заявили агентству в МИД Бельгии. При этом там не стали уточнять деталей и даты беседы. Отмечается, что глава диппредставительства заверил власти пиренейского королевства в том, что "внешнюю политику Бельгии определяет федеральное правительство, а не господин Пеуманс".
В МИД Испании корреспонденту ТАСС пока данную информацию прокомментировать не смогли.
1 октября прошлого года в Каталонии прошел референдум о независимости, который Мадрид изначально считал незаконным. Вслед за этим 27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента страны) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии.
Фландрия, расположенная на севере Бельгии (исторически входит в состав страны), является наиболее экономически развитым регионом королевства. В настоящее время Фландрия стремится максимально расширить свою автономию.