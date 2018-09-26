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Кризис на Украине

Правительство Украины увеличило призыв на военную службу на 18%

Осенью в армию будет призвано 17 тыс. 960 человек
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины увеличило призыв на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года на более чем 18%.

Такое решение было принято на заседании кабинета министров в среду по инициативе министерства обороны страны.

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"Во время осеннего призыва на срочную службу будет призвано 17 тыс. 960 человек", - говорится в решении кабмина.

Из этого количества 9010 человек подлежат призыву в вооруженные силы Украины, 6500 - в Национальную гвардию страны. Призыв в ряды Государственной пограничной службы этой осенью составит 1550 человек, а Государственной специальной службы транспорта - 900 человек, уточняет информагентство УНН.

Финансирование всей призывной кампании определено в размере почти 65 млн гривен ($2,32 млн). Таким образом, расходы государства на одного призывника составят чуть более 3617 гривен (почти $129).

Ранее президент Украины Петр Порошенко издал указ об увеличении сроков осеннего призыва с двух до трех месяцев (октябрь - декабрь). В Генштабе вооруженных сил поясняли, что такая необходимость возникла в связи с дополнительным укомплектованием Нацгвардии и Госпогранслужбы страны.

Весенний призыв на Украине в этом году проходил в апреле - мае. Согласно плану, на срочную службу тогда должны были призвать 15 тыс. 190 человек. Согласно законодательству страны, призыву подлежат мужчины в возрасте 20-27 лет.

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