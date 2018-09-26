Источник: послы ЕС согласовали механизм введения санкций за применение химоружия

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Послы 28 стран ЕС согласовали в среду на встрече в Брюсселе механизм введения Евросоюзом ограничительных мер в ответ на случаи применения химоружия. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский источник. Для введения этого механизма в силу он еще должен быть утвержден Советом ЕС на уровне министров.

"Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) согласовал механизм ответных действий на случаи применения химического оружия", - заявил он.

Европейский дипломат не исключил, что этот вопрос будет вынесен на утверждение Совета ЕС на уровне глав МИД 15 октября в Люксембурге. Он отказался давать какие-либо комментарии по сути этого документа до его утверждения.

Разработка этого механизма была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС 27-29 июня, в котором говорится о необходимости создании нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия. Это решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия, созванной по инициативе Великобритании и США, в ходе которой страны-члены этой организации наделили ее правом называть виновных (в том числе возможных виновных) в применении химических атак. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал это решение "узурпацией эксклюзивных полномочий Совета безопасности ООН".