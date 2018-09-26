Двусторонние переговоры России и Молдавии на уровне МИД продолжатся в октябре-ноябре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Двусторонние переговоры России и Молдавии на уровне министерств иностранных дел будут продолжены в октябре-ноябре этого года, тогда же начнет работу двусторонняя межправкомиссия. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время будут продолжены переговоры на уровне министерств иностранных дел [России и Молдавии], я знаю, что это будет в октябре-ноябре, и после этого или параллельно уже начнет работать и межправкомиссия", - сказал он.

Он отметил, что последние полтора года двусторонние отношения сводятся к контактам на уровне президентов двух стран.

"Межправкомиссия не проводила работу с ноября 2016 года, уже будет два года скоро. У нас не было такого перерыва двусторонних отношений за все 27 лет независимости. Поэтому нужно работу межправкомиссии возвращать, я это сказал и правительству Республики Молдова".

Президент Молдавии добавил, что "надо дружить с соседями, но не дружить с кем-то против [кого-то]". "Молдова будет проводить именно такую политику и в экономическом плане, и в политическом, - заверил Додон. - В экономическом плане нам, конечно, интересны новые рынки, но без традиционных рынков, без рынков СНГ, ЕАЭС, Российской Федерации наш производитель просто не выживет".

Президент отметил, что Россия уже демонстрирует свою открытость, которую теперь так же должна показать и его страна. "Я знаю, что с российской стороны открытость есть. Сейчас осталось дело с нашей стороны. Со стороны президента есть полная поддержка. Нам нужно все-таки начать работу на уровне правительств", - сказал он.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в ходе встречи с Додоном отметил, что Россия готова к полному восстановлению экономических отношений с Молдавией на взаимовыгодных условиях. Козак является спецпредставителем президента РФ по Молдавии. Ранее в Москве состоялась его встреча с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в рамках консультаций по вопросам двустроннего сотрудничества России и Молдавии.