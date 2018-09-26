Парламент Молдавии обвинили в дискриминации русскоязычных граждан страны

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Созданный парламентом Молдавии Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства признал ущемление прав русскоязычных законодательным органом. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель организации Ян Фельдман.
"Была вынесена серия подобных решений относительно сайтов министерства юстиции и сейчас касательно сайта парламента", - сказал он. Как говорится в заключении совета, отсутствие перевода входит в противоречие с целым рядом законов и нормативных актов республики.
Обратившийся с жалобой в совет представитель общественной организации "Заря" Илья Кисилев объяснил на пресс-конференции во вторник, что сайт молдавского парламента переводится только на румынский, английский и французский языки.
Версия на русском языке, на котором, по словам Кисилева, говорит треть населения страны, отсутствует. Занимающийся проблемами русского языка правозащитник уточнил, что подобные проблемы есть на всех сайтах государственных органов Молдавии, некоторые из которых переведены, но не обновляются. Правозащитники выиграли дело в суде против минюста, однако ведомство вердикт не исполняет, рассказал он.
В законах нет ясности
О проблемах в судах Молдавии рассказал также Фельдман, сообщивший, что последние не принимают от граждан заявления на русском, нарушая их права. В русскоязычных регионах республики складывается противоположная ситуация, там регистрируются нарушения прав носителей государственного языка, отметил председатель совета.
Фельдман считает, что проблема заключается в молдавских законах. "Законодательство Республики Молдова недостаточно ясное, не достаточно четко регламентирует языковые отношения и нуждается в улучшении. Главное, чтобы [при поправках] не стало хуже", - отметил глава совета. Так, летом этого года Конституционный суд Молдавии ранее аннулировал закон, закрепляющий за русским статус языка межнационального общения.
Совет по предупреждению дискриминации был учрежден в 2013 году. Его создание было одним из требований ЕС при подписании соглашения об ассоциации с республикой. Члены совета утверждаются парламентом на пятилетний период.